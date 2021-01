المنتخب المصري تعرض لأول هزيمة في بطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021” على يد نظيره السويدي بفارق هدف واحد (23-24) في اللقاء الذي جمعهما أمس الاثنين، ضمن الجولة الـ3.

واحتل منتخب “الفراعنة” المركز الـ2 في المجموعة السابعة (G) برصيد4 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين خلف نظيره السويدي.

وسيستهل منتخب مصر مشواره في المجموعة الـ7، بلقاء صعب ضد روسيا، يوم الأربعاء المقبل، في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وسيواجه منتخب “الفراعنة” بيلاروس في المباراة الثانية، يوم الجمعة المقبل، ومن ثم مع سلوفينيا يوم الأحد القادم. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وسيصعد بطل ووصيف كل مجموعة بالدور الثاني، إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم.

The post مصر تخسر في «كأس العالم» لكرة اليد 2021 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا