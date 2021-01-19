المنتخبُ يبدأ تحضيراته لمواجهة الكونغو الديمقراطية

باشر المنتخب الوطني للمحليين تحضيراته لمواجهة الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس، في ثاني مبارياته في “الشان”.

وعقب التعادل في الجولة الأولى أمام النيجر؛ يسعى المدرب زوران فيليبوفيتش، إلى تجاوز هذه المباراة وتحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية، خاصةً أن المدرب تابع الفريق الخصم جيدًا، كما وقف على المشكلات التي عانى منها المنتخب الوطني، في مباراة النيجر.

وكان المدرب مقتنعًا بأداء اللاعبين، رغم أنه كان مستاءً من بعض المشكلات البدنية التي عانى منها المنتخب في نهاية المباراة، حيث أجرى المنتخب الوطني، مساء أمس، حصة تدريبية وسيجري، مساء اليوم، حصةً أخرى لإيجاد الحلول لكل المشكلات البدنية والتكتيكية التي يُعاني منها اللاعبون.

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