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رغم الخسارة.. “منتخب الناشئين” قدّم أداءً قويًا أمام الجزائر

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسر المنتخب الوطني للناشئين أولى مبارياته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في المغرب هذا العام.

وفقد المنتخب الوطني نتيجة المباراة الأولى أمام مضيف البطولة، منتخب الجزائر، والتي احتضنها ملعب “5 جويلية”، في العاصمة الجزائرية.

ورغم الخسارة؛ فإن “الفرسان الصغار” كانوا ندًا قويًا لـ”محاربي الصحراء”، إذ انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وتبقى أمام منتخب الناشئين فرصة للتعويض أمام نظيره التونسي، حيث سيتأهّل فريقان فقط من أصل ثلاثة، لكأس الأمم الأفريقية في المغرب هذا العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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