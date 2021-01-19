رغم الخسارة.. “منتخب الناشئين” قدّم أداءً قويًا أمام الجزائر

خسر المنتخب الوطني للناشئين أولى مبارياته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في المغرب هذا العام.

وفقد المنتخب الوطني نتيجة المباراة الأولى أمام مضيف البطولة، منتخب الجزائر، والتي احتضنها ملعب “5 جويلية”، في العاصمة الجزائرية.

ورغم الخسارة؛ فإن “الفرسان الصغار” كانوا ندًا قويًا لـ”محاربي الصحراء”، إذ انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وتبقى أمام منتخب الناشئين فرصة للتعويض أمام نظيره التونسي، حيث سيتأهّل فريقان فقط من أصل ثلاثة، لكأس الأمم الأفريقية في المغرب هذا العام.

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