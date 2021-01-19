“ماركا” الإسبانية: اتفاق رسمي بين “ألابا” و”ريال مدريد”

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن “ريال مدريد” قد وقّع عقدًا مبدئيًا مع لاعب “بايرن ميونخ”، النمساوي ديفيد الابا .

وحسب “الماركا”؛ فإن “ألابا” سينتقل للنادي الملكي الصيف المقبل، بعد أن وقّع على عقد لمدة أربع سنوات، في صفقة انتقال حرّ عقب انتهاء عقده مع “بايرن ميونخ”.

وسيحصل اللاعب النمساوي على راتب سنوي يُقدّر بـ 11 مليون يورو، فيما أشارت “ماركا” إلى أن اللاعب قد اجتاز الفحوصات الطبية بحضور طبيب من النادي الملكي.

يذكر أن “ألابا” كان محطّ أنظار أندية أوروبية كبيرة؛ منها “مانشستر سيتي وبرشلونة وباريس سان جيرمان وليفربول وتشيلسي”.

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