لجنة المسابقات تعلن مواعيد وملاعب الأسبوع الأول من الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

وستنطلق منافسات المسابقة في 26 من الشهر الجاري بلقاءت التالية:

المجموعة الأولى:

الاثنين 25-1-2012

التعاون – خليج سرت بملعب أجدابيا الساعة 15:00

الصداقة – الأخضر بملعب شحات الساعة 15:00

الثلاثاء 26-1-2021

دارنس – شباب الجبل بملعب طبرق الساعة 15:00

التحدي – الانوار بملعب بنينا الساعة 15:00

بينما تأجلت مباراتي:

الأهلي بنغازي – الهلال

النصر – نجوم أجدابيا

المجموعة الثانية:

الاثنين 25-1-2012

الأولمبي – رفيق بملعب الزاوية 15:30

الشط – الاتحاد المصراتي بملعب طرابلس 15:30

الثلاثاء 26-1-2021

أبوسليم – الوحدة بملعب طرابلس 15:30

بينما تأجلت مباريات:

الاتحاد – الخمس

السويحلي – المدينة الأهلي طرابلس – المحلة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار