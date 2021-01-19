اخبار الرياضة

النصر يهزم الشط في بطولة السلام الودية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق النصر الفوز على نظيره نادي الشط بهدفين مقابل لاشئ اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب شهداء بنينا في ثاني مباريات بطولة السلام الودية التي تحتضنها بنغازي هذه الأيام .

وجاءت أهداف النصر من ركلتي جزاء نجح في تسجيلها مهند بوعجيلة، والمحترف النيجيري أحمد فاروق .

وكانت بطولة السلام قد انطلقت أمس الثلاثاء بمواجهة حقق فيها النادي الأهلي بنغازي التفوق على ضيفه خليج سرت بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وستختتم بطولة السلام يوم غد الأربعاء بلقاء يجمع الهلال والتحدي في واحد من أبرز دربيات مدينة بنغازي.

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