الأهلي بنغازي يتجاوز خليج سرت بثلاثية في بطولة السلام

تحضيرا لانطلاق الدوري الممتاز، بدأت في مدينة بنغازي بطولة السلام التنشيطية لكرة القدم بلقاء جمع الأهلي بنغازي وخليج سرت في ملعب بنينا الذي تزينت مدرجاته بحضور جماهير الأهلي التي أشعلت الأجواء في المباراة.

وحسم الأهلي بنغازي المباراة لصالحه بثلاثية سعد اجبارة وإبراهيما واتارا وعبد الله العرفي، مقابل هدف وحيد لصالح خليج سرت الذي قدم مباراة جيدة جرت في كنف روح رياضية وقدم فيها لاعبو الفريقين مثالا للانضباط والالتزام داخل الملعب.

وأقيمت مباراة الافتتاح في بطولة السلام وسط حضور جماهيري كبير ومتابعة لعدد من الشخصيات الرياضية، على رأسها رئيس هيئة الشباب والرياضة بالحكومة الليبية سالم بوزريدة، وعدد من رؤساء الأندية الذين تنادوا لمتابعة البطولة التحضيرية للدوري الممتاز.

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