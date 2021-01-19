تفوق النصر على الشط بهدفين دون رد في بطولة السلام

بنغازي 19 يناير 2021 (وال)- تفوق فريق النصر مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفه الشط بهدفين مقابل لاشيء على أرضية ملعب شهداء بنينا في ثاني مباريات الودية التحضيرية “بطولة السلام” التي تحتضنها بنغازي هذه الأيام،

هذا وجاءت أهداف النصر من ركلتي جزاء؛ نجح في تسجيلها مهند أبو عجيلة، والمحترف النيجيري أحمد فاروق.

وكانت مباريات الودية التحضيرية قد انطلقت أمس الثلاثاء، بأولى مباريات جمعت النادي الأهلي بنغازي وخليج سرت تفوق فيها الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وستختتم مباريات الودية التحضيرية يوم غد الأربعاء، بلقاء يجمع الهلال والتحدي في واحد من أبرز دربيات مدينة بنغازي. (وال- بنغازي) ر ت

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