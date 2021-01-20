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“الأخضر” يضمّ “العمامي” إلى صفوفه

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي “الأخضر” عن تعاقده مع اللاعب عبدالرحمن العمامي، في صفقة انتقال حرّ؛ لتدعيم صفوفه؛ استعدادًا لانطلاق مُسابقة الدوري الممتاز.

ويُعدّ “العمامي” أحد أبرز اللاعبين في السنوات الماضية، إذ سبق له تمثيل فريق “الأهلي طرابلس”، ووصل معه إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، كما لعب لسنوات مع النادي “الأهلي”، وسبق له الوُصول إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا عام 2014.

أما على صعيد المنتخب الوطني؛ فقد لعب “العمامي” العديد من المباريات الدولية، وكان أحد الأسماء التي تُوّجت بلقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين عام 2014.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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