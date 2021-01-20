توقف النشاط الرياضي ثلاثة أيام وتعازي دولية في وفاة الجعفري

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم الحداد ثلاثة أيام على وفاة رئيس نادي الاتحاد جمال الجعفري، وتوقف كافة الأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات الفرعية التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وتلقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني الثلاثاء، رسالة تعزية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني انفانتينو” في وفاة الجعفري.

في حين تقدمت اتحاد كرة القدم الجزائري والتونسي وموريتاني والغامبي، بالتعزية للوسط الرياضي الليبي في فقيد الرياضة الليبية جمال الجعفري.

يُذكر أن رئيس نادي الاتحاد ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري توفى الاثنين الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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