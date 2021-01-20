ضمن بطولة “السلام” الودّية.. “النصر” يتفوّق على “الشط”

حقق فريق “النصر” الفوز على حساب “الشط” بهدفيْن دون مقابل، ضمن مباريات بطولة السلام الودّية، التي تستضيفها مدينة بنغازي.

وأقيمت المباراة على ملعب “بنينا”، بحضور الجمهور، وشهد شوطها الأول تقدّم أصحاب الأرض بهدف من علامة جزاء، سجّله مهند أبو عجيلة، وفي الشوط الثاني أضاف الوافد الجديد، النيجيري أحمد فاروق، الهدف الثاني من علامة الجزاء أيضًا.

ويستعدّ “النصر” لبداية مسابقة الدوري الممتاز في الـ 25 من الشهر الجاري، تحت إشراف المدرب المصري، محمد عودة، بينما يشرف المدرب الوطني محمد إسماعيل على حظوظ فريق “الشط”.

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