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“يوفنتوس” و”نابولي” يلتقيان في نهائي السوبر الإيطالي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

على “بيرلو” أن يعلم جيدا أن الخطأ ممنوع .. مُلخّص لعناوين الصحف الإيطالية، التي سلطت الضوء على بطل إيطاليا في السنوات التسع الماضية، وهو يستعدّ لمواجهة “نابولي”، في نهائي السوبر ملعب “مابي”، الليلة.

قمةٌ ثانيةٌ في أسبوع بدأه “اليوفي” مُتعثّرًا بعد خسارته القاسية لـ”ديربي إيطاليا”، أمام “الإنتر” بهدفيْن دون مقابل في ملعب “الجوزيبي مياتزا”، الذي جعله يبتعد عن الصدارة التي اعتاد عليها بفارق عشر نقاط.

“يوفي”؛ الذي يعيش فترة من عدم الاستقرار لم تكن من شيمه في السنوات الماضية فحتى عندما كان ساري مدربًا لـ”رونالدو” وزملائه؛ لم يصل “البيانكونيري” لهذه المرحلة من الترنح على الصعيد النتائج والأداء.

وسيلتقي “يوفي ونابولي” وجهًا لوجه للمرة الأولى هذا العام، بعد تأجيل مباراتهما في الدوري التي كان من المفترض أن تقام في أكتوبر الماضي بسبب إصابات “كورونا”، التي سجّلت في صفوف فريق الجنوب الإيطالي، ولسوء حظ “اليوفي”، أن “نابولي” يدخل مباراة منتعشًا بدستة من الأهداف سجّلها في شباك “فيورنتينا” في الجولة الماضية من الدوري، كذلك يملك في جعبته 34 نقطة ويحتل المركز الثالث متساويًا مع “روما”.

ولم يكن التتويج بلقب السوبر الإيطالي بالنسبة لـ”اليوفي”، في السنوات الماضية، هدفًا رئيسًا؛ فالفريق كان يكتسح جميع خصومه، ويُسيطر على لقب الدوري والكأس، لكن الأمور اليوم اختلفت، وأصبح “بيرلو” مُطالبًا بتحقيق لقب يُعيد الأمور إلى نصابها، ويُنذر الخصوم أن “يوفي” يمرّ بمرحلة فراغ لكنه لا يسقط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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