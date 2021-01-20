المنتخب الوطني جاهزٌ لموقعةِ الكونغو الديمقراطية

تقرير

ستكون مباراة الكونغو الديمقراطية يوم الخميس المقبل؛ نقطة تحوّل كبيرة للمنتخب الوطني، فالفوز فيها يعني إكمال المشوار نحو الدور الثاني، وتحقيق التعادل يعني أيضًا أن الفرصة لا تزال قائمة، أمّا الخسارة فتعني أن المنتخب الوطني صار خارج “الشان”.

ولم تكن بداية المشوار في “شان الكاميرون” على قدر الطموحات والتطلعات؛ فالتعادل السلبي مع النيجر، رغم أن المنتخب كان قادرًا على حسم المباراة، منذ الشوط الأول، لكن ذلك لم يحدث.

وكان العامل البدني نقطة ضعف “فرسان المتوسط”، وظهر ذلك بوضوح في الشوط الثاني، عقب انهيار أغلب اللاعبين بدنيا في الدقائق الأخيرة، ويسعى “فيلبوفيتش”، من جهته، لإيجاد حل لهذه المشكلة، والتي أكد أنها ستنتهي مع مرور الوقت، وعودة منافسات الدوري، فيما حالت الإصابات دون حضور عدة أسماء كان يُعوّل عليها المنتخب، وعلى رأسها خالد مجدي، الذي غادر بعثة المنتخب، بعد تعرضه للإصابة، ليلحق به مساء أمس، الثنائي محمد مفتاح وعمران سالم؛ اللذان تعرّضا للإصابة أيضًا.

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