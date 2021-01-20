اخبار الرياضة

“القنطري” يلتقي مسؤولي الرياضة في ترهونة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، مساء أمس، مع مسؤولي الرياضة في مدينة ترهونة؛ للوقوف على البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.

وحضر الاجتماع، رئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة في المدينة، ورئيس اللجنة التسييرية لنادي ترهونة، وعدد من أعضائها، إضافة إلى مسؤول ملف الشباب والرياضة في المجلس التسييري لبلدية ترهونة.

وقام الحاضرون بتوضيح المشكلات والصعوبات والعراقيل والاحتياجات، التي تواجه قطاع الشباب والرياضة في المدينة كما، تم خلاله، الاتفاق على زيارة سيقوم بها الدكتور بشير القنطري ، للمنشآت الشبابية والرياضية في ترهونة، خلال الفترة القادمة؛ للاطلاع على الاحتياجات الفعلية لكافة المرافق هناك.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك