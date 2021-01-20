“القنطري” يلتقي مسؤولي الرياضة في ترهونة

اجتمع الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، مساء أمس، مع مسؤولي الرياضة في مدينة ترهونة؛ للوقوف على البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.

وحضر الاجتماع، رئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة في المدينة، ورئيس اللجنة التسييرية لنادي ترهونة، وعدد من أعضائها، إضافة إلى مسؤول ملف الشباب والرياضة في المجلس التسييري لبلدية ترهونة.

وقام الحاضرون بتوضيح المشكلات والصعوبات والعراقيل والاحتياجات، التي تواجه قطاع الشباب والرياضة في المدينة كما، تم خلاله، الاتفاق على زيارة سيقوم بها الدكتور بشير القنطري ، للمنشآت الشبابية والرياضية في ترهونة، خلال الفترة القادمة؛ للاطلاع على الاحتياجات الفعلية لكافة المرافق هناك.

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