“الأهلي” المصري يُواجه “الدحيل” في مونديال الأندية

سُحبت، مساء أمس، قرعة كأس العالم للأندية في مقر “الفيفا” بمدينة “زيورخ”، السويسرية، وأسفرت عن مواجهة عربية خالصة بين “الأهلي” المصري و”الدحيل” القطري، في ربع النهائي.

وفرضت القرعة مواجهةً بين فريق “تيجريس أونال” المكسيكي، أمام نظيره الكوري الجنوبي “أولسان هيونداي” في دور الثمانية، أمّا في نصف النهائي فسيُواجه بطل أوروبا، “بايرن ميونخ” الفائز من مباراة “الأهلي والدحيل”.

وفي المباراة الأخرى من المربع الذهبي، سيُواجه بطل أمريكا الجنوبية، الذي لم يتحدّد بعد، الفائز من مباراة “تيجريس أونال وأولسان هيونداي”، ومن المُقرّر أن ينطلق كأس العالم للأندية في قطر في الرابع من فبراير المقبل.

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