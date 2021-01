أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الخميس، وذلك لوفاة فقيد الرياضة الليبية الدكتور جمال الجعفري رئيس نادي الاتحاد والرئيس السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات الفرعية التابعة له.

وكان الجعفري قد وافته المنية يوم الإثنين الماضي على أثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد .

The post اتحاد كرة القدم يُعلن الحداد 3 أيام على وفاة «الجعفري» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا