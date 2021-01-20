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ضمن التحضيرات لانطلاق النشاط.. المدينة يتعادل ودياً مع أساريا

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت مباراة فريقي أساريا والمدينة على ملعب نادي الأولمبي بمدينة الزاوية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق نشاط كرة القدم.

ودخل المدينة المباراة مكتمل الصفوف بوجود عبلو وسلامة عدا المنضمين للمنتخب الوطني للاعبين المحليين الذي يشارك هذه الأيام في منافسات الشأن.

ويسعى المدينة للوصول لأقصى درجات الجاهزية قبل بداية الدوري في الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، كذلك لتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية للأندية رفقة نادي الهلال.

وتخوض غالبية الأندية الليبية في الآونة مجموعة من المباريات الودية تجهيزا لبداية النشاط بعد فترة ليست بالهينة من التوقف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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