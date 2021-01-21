برأسية ” الشريف ” الهلال يتفوق على التحدي في بطولة السلام

بنغازي 19 يناير 2021 ( وال ) تمكن فريق الهلال الأول من التفوق على جاره التحدي، بنتيجة هدف دون رد، وذلك ضمن منافسات بطولة السلام التنشيطية لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين – اليوم الأربعاء – على أرضية ملعب شهداء بنينة.

هذه المباراة التي قادها الحكم ( مصطفي الدرسي )، لم تشهد مستويات قوية من جانب كلا الفريقين، إذ كانت الأفضلية نسبية نوعاً ما لفريق الهلال، مقارنة بفترة الاستعداد المتأخرة للتحدي الذي يخوض أول مباراة ودية له، قبيل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

الشوط الأول غابت فيه النجاعة الهجومية، والفرص التهديفية الحقيقية، فضلاً على أن اللقاء في النصف الأول لم يشهد تقدماً مباشراً نحو مرمى ( حسام أمبية )،و( أحمد عياد)،عدى رأسية (محمد أشكربة) لاعب الهلال، التي علت العارضة بقليل، وذلك عند الدقيقة ( 10 ).

وشهد الدقيقة ( 25 ) هدف المباراة الوحيد، وذلك عن طريق المهاجم (علي الشريف )،الذي تلقى عرضية من الجهة اليسرى ، مسدداً برأسة الكرة نحو المرمى مخادعاً بذلك الحارس ( أحمد عياد )، لتنتهي بعد ذلك مجريات الشوط الأول بهدف دون رد.

في الحصة الثانية من المقابلة، أعتقد البعض أن المستوى الفني سيرتقي إلى الأفضل، لكن ظل الحال كما هو عليه، فغياب النجاعة و الجاهزية البدينة، حرمت الفريقين من تقديم ما هو أفضل طول شوط ثاني لم يشهد سوء كرة اللاعب ( طارق السعيطي ) الذي صوبها من داخل منطقة العمليات في الدقيقة (69) أبعدها الحارس (أحمد عياد) عن مرماه.

هذا وأشهر حكم المباراة ( مصطفى الدرسي ) الكرت الأصفر في مناسبتين ، الأولى كانت في الشوط الأول للاعب (فيصل البدري)، فيما تلقى الإنذار من جانب التحدي اللاعب ( محمود علي).

وتجدر الإشارة، إلى أن المباراة التي تندرج تحت بطولة السلام الودية، قادها طاقم تحكيم متكون من حكم وسط ( مصطفى الدرسي)، وبمساعدة كل من مساعد أول(أحمد ضيف)، ومساعد ثان ( سالم لمراكبي)، بينما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم ( منذر العبيدي). ( وال – بنغازي ) س أ

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