بهدف الصعود لـ”الممتاز”.. اليرموك يُكثّف استعداداته

رغم استعداداته المتأخرة؛ فإن نادي “اليرموك” قد استطاع تكوين فريق متجانس قوامه عناصر الشباب من أبناء النادي بالإضافة إلى بعض عناصر الخبرة،الذين يُعوّل عليهم المدرب سعيد الشوشان، في قيادة “الكتيبة الصفراء”، بدوري الدرجة الأولى، وتحقيق طموحات محبي ومشجعي النادي بمدينة “جنزور”، في الصعود مُجدّدًا إلى دوري الأضواء.

وخاض “اليرموك” عدة مباريات ودّية من أجل الوقوف على جاهزية الفريق، فنيًا وبدنيًا، وكانت آخر هذه اللقاءات أمام فريق “الظهرة”، بينما تبارى كذلك مع فرق “الشاطئ صبراتة والمستقبل بالجميل وخليج سرت والاتحاد المصراتي”.

وينطلق نشاط كرة القدم، الأسبوع القادم، بعد فترة طويلة من التوقف، استمرت لحوالي لعام ونصف.

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