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اهتمام كبير من إدارة “نجوم قرقارش” بـ”الفئات السنّية”

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تولي إدارة نادي “نجوم قرقارش” اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين والفئات السنّية، بوصفها تُمثّل العمود الفقري للبناء السليم للفرق الأساسية، وبالأخص الفريق الأول لكرة القدم.

وضمن الاستعدادات للموسم الجديد؛ خاض أشبال “نجوم قرقارش” مُباراة ودّية أمام “أشبال أبوسليم”، انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، بعد أن قدّم أبناء المدرب واللاعب السابق لـ”الأهلي طرابلس”، عثمان ونيس، أداءً جيّدًا وبطوليًا، أكدوا خلاله، جاهزيتهم لمقارعة مُنافسيهم بدوري الأشبال على مستوى طرابلس.

وتعمل إدارة نادي “نجوم قرقارش” على تطوير فرقها في الفئات السنّية؛ للاستفادة منهم، في الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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