“استقطاب المرأة” على جدول نقابةُ الإعلاميين الرياضيين بـ”حوض مرزق”

باستضافة من المجلس البلدي “تراغن”؛ عُقد في منطقة “فنقل”، أول اجتماع لفرع النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، على مستوى مناطق “حوض مرزق”، وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالإعلام الرياضي وآلية تفعيله.

وشهد الاجتماع مُناقشة النظام الأساسي للنقابة، وآلية عملها، وكيفية استقطاب العناصر الجديدة، بما فيها فئة المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والهيكلية الإدارية، وآلية عملها وتقسيماتها الإدارية، واختصاصاتها الفنية.

وتم تأسيس النقابة، للمرة الأولى، على مستوى مناطق “حوض مرزق”، ويأمل مؤسّسوها أن تمثل نقلة نوعية لضمان حقوق الإعلاميين الرياضيين.

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