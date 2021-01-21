يوفنتوس يحصد أول ألقابه مع بيرلو

رغم البداية المتعثرة هذا الموسم ليوفنتوس في الدوري الإيطالي إلا أن يوفنتوس يعرف جيدا الطريق لمنصات التتويج في إيطاليا، البيانكونيري بدأ يمارس هوايته المفضلة وهي حصد الألقاب، حيث ضرب ليلة أمس موعدا مع أول ألقابه هذا الموسم بعد الإطاحة بنابولي والتتويج بكأس السوبر الإيطالي.

لم يبالي اليوفي على ستاد مابي بالفوز الكبير لنابولي في الجولة الماضية على حساب فيورنتينا، ولم يتأثر بخسارته أمام إنتر في ديربي إيطاليا، بل كان هو سيد الملعب وهو الذي تحكم في مجريات المباراة.

انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة ولكن السيدة العجوز حضرت في الشوط الثاني أولا عن طريق الدون كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة والستين، ومن ثم جاء الدور على الفارو موراتا الذي أكد الانتصار المستحق لليوفي في الدقيقة الأخيرة.

هكذا دائما هو يوفنتوس وهكذا عهدناه بطلا للمسابقات في إيطاليا، وها هو يكررها اليوم ويهدي بيرلو أول ألقابه كمدرب، وربما سيكون هذا التتويج حافزا لعودة كبير إيطاليا للمنافسة على لقب الدوري الذي أصبح قريبا منه.

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