مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على فولهام

حقق مانشستر يونايتد فوزاً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز وهذه المرة على حساب فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.

على ملعب كرافين كوتاج استطاع الشياطين الحمر قلب الطاولة على فولهام والذي تقدّم أولاً في النتيجة عن طريق اديمولا لوكمان في الدقيقة الخامسة، لكن أديسون كافاني استطاع إدراك التعادل للمانيو في الدقيقة 21 قبل أن يهدي بول بوغبا فريقه النقاط الثلاث بهدف ثاني في الدقيقة 65.

وبذلك يكون مانشستر يونايتد قد رفع رصيده للنقطة الأربعين محافظاً على صدارة البريميرليج وبفارق نقطتين عن جاره مانشستر سيتي.

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