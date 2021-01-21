أتلانتا يفرض التعادل على أودينيزي

استطاع أتلانتا تحقيق التعادل أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، ليواصل مسيرته الجيدة بدون خسائر للأسبوع التاسع على التوالي.

ودخل أودينيزي في أجواء المباراة مبكراً ولم يحتج روبيرتو بيريرا سوى 23 ثانية لافتتاح النتيجة، بعد ذلك حاول أتلانتا كثيراً تعديل النتيجة لكن أصحاب الأرض استطاعوا الحفاظ على شباكهم نظيفة لغاية الدقيقة 44، عندما استطاع لويس مورييل تسجيل هدف التعادل لصالح أتلانتا، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبذلك أضاف كل فريق نقطة لرصيده حيث أصبح أتلانتا خامسا برصيد 33 نقطة، أما أودينيزي فجاء في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

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