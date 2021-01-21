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غرناطة يتعادل مع فياريال في الدوري

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرض غرناطة التعادل على فياريال بنتيجة هدفين لمثلهما لحساب الجولة 19 من الدوري الإسباني.

افتتح غرناطة النتيجة على ملعب لا سيراميكا في الدقيقة 21 عن طريق روبرتو سولدادو لكن رد فياريال كان سريعا ليحرز روبين بينيا هدف التعادل في الدقيقة 29، في الشوط الثاني استطاع أصحاب الأرض مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق موسيس غوميز من علامة الجزاء، لكن غرناطة عدّل النتيجة بعدها بـ10 دقائق عن طريق كيندي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وليضيف الفريقان نقطة إلى رصيدهما إذ أصبح رابعا برصيد 33 نقطة بينما احتل غرناطة المركز السابع برصيد 28 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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