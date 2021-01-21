غرناطة يتعادل مع فياريال في الدوري

فرض غرناطة التعادل على فياريال بنتيجة هدفين لمثلهما لحساب الجولة 19 من الدوري الإسباني.

افتتح غرناطة النتيجة على ملعب لا سيراميكا في الدقيقة 21 عن طريق روبرتو سولدادو لكن رد فياريال كان سريعا ليحرز روبين بينيا هدف التعادل في الدقيقة 29، في الشوط الثاني استطاع أصحاب الأرض مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق موسيس غوميز من علامة الجزاء، لكن غرناطة عدّل النتيجة بعدها بـ10 دقائق عن طريق كيندي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وليضيف الفريقان نقطة إلى رصيدهما إذ أصبح رابعا برصيد 33 نقطة بينما احتل غرناطة المركز السابع برصيد 28 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية