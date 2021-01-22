ناشئي ليبيا يتلقون خسارة من تونس في الوقت القاتل

أخبار ليبيا24

خسر منتخب ليبيا، للناشئين أمام مضيفه التونسي بهدفين لهدف، مساء أمس الخميس، لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا المرشحة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتصدر منتخب تونس مع الجزائر البطولة بـ 3 نقاط، ليكون اللقاء الذي سيجمع بينها يوم الأحد القادم بمثابة النهائي، لتحديد المتأهل لكان المغرب 2021.

افتتح منتخب تونس النتيجة، في الدقيقة (55)، بتسديدة فراس المهدواني، و تعادل منتخب ليبيا في الدقيقة (74) عن طريق البديل عبد الميسر بوشيبة، بعد تمهيد من لاعب منتخب تونس البديل محمد أمين الناوي.

وسجل محمد الناصر الطرابلسي هدف الفوز لتونس في الدقيقة (90+4)، بهدف أكد شرعيته الحكم المغربي.