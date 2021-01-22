” بهدف الأمتار الأخيرة “.. ليبيا تتعادل مع الكونغو الديمقراطية ببطولة الشان

دوالا 22 يناير 2020 (وال) -خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما على لقاء المنتخب الليبي مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك لحساب الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشان “التي تستضيفها دوالا الكاميرونية.

رأسية المهدي

المباراة التي جرت مساء الخميس على أرضية ملعب جابوما، توسطها الحكم تراوري، دخلها المنتخب الوطني من أجل تعويض تعادله في الجولة الأولى مع منتخب النيجر، حيث بدأ الحصة الأولى منذ البداية مهاجماً بفضل الثلاثي معتز المهدي، وطلحة رزق بالإضافة إلى ربيع الشادي.

ونجحت ليبيا في الدقيقة (5) من طرق مرمى المنتخب الكونغولي، وذلك برأسية صوبها المهاجم معتز المهدي، مستغلا الركنية التي نفذها ربيع الشادي، معلنًا بذلك الهدف الأول في اللقاء.

بعد الهدف الأول تبادل المنتخبان الهجمات، وكانت التقدم أكثر للمنتخب الكونغولي، في حين نظم مدرب منتخب ليبيا المونتينيغري زوران خطوطه الثلاثة، معتمدًا على تضييق الخناق على لاعبي الخصم، خاصة في منطقة وسط الملعب، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف وحيد.

طلحة وهدف محقق

في النصف الثاني من اللقاء، تقدم منتخب الكونغو نحو مرمى الحارس أحمد عزاقة، وأبعد المدافع صلاح فكرون في الدقيقة (49) عرضية اللاعب مايلين إلى ركنية، رد عليه ربيع الشادي بتسديدة لم يكن لها عنوان على مرمى الكونغو وذلك في الدقيقة (50).

وظهر اللاعب طلحة رزق في مناسبتين متتاليتين، حيث سدد في الدقيقة (53) أبعدها المدافع إلى ركينة، في حين أضاع اللاعب ذاته هدف محقق في الدقيقة (59)، عندما تبطئ في تمرير الكرة لزميلة معتز المهدي.

في الدقيقة (73) أنقض الحارس أحمد عزاقة منتخب بلاده من هدف مؤكد مُبعدًا الكرة إلى ركنية، وذلك عندما سدد كرة حرة مباشرة اللاعب أيبايونغ، ليتأجل هدف التعادل فيما بعد.

هدف الأمتار الأخيرة

شهدت الأمتار الأخيرة من المباراة، تحديدًا عند الدقيقة (4 + 90)، هدف التعادل للمنتخب الكونغولي، بواسطة تسديدة قوية عن طريق لاعب فيتا كلوب إرنست لوزولو سيتا استقرت في الزاوية العليا للحارس أحمد عزاقة، لتنتهي بعد ذلك المباراة بهدف مقابل هدف.

وأجرى مدرب منتخب ليبيا زوران ثلاثة تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية، حيث شهدت الدقيقة (65) دخول اللاعب إبراهيم أبودبوس، بدلا من اللاعب ربيع الشادي، ودخول أنس المصراتي بدلا من معتز المهدي، بينما دخل اللاعب علاء القجدار بديلا عن اللاعب عبد الله بلعم، وذلك عند الدقيقة (86).

إنذارات المنتخب الليبي

وأشهر الحكم تراوري الكرت الأصفر في ثلاثة مناسبات للمنتخب الليبي، كانت من نصيب عبد الله بلعم في الدقيقة (96)، وكذلك حامد الثلبة في الدقيقة (71)، بالإضافة إلى الحارس أحمد عزاقة في الدقيقة (78). (وال – دوالا ) س أ/ ر ت

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