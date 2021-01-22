ناشئو ليبيا يفقدون لقاءهم أمام منتخب تونس

تونس 22 يناير 2021 (وال)-فقد منتخب ليبيا للناشئين مباراته أمام تونس بنتيجة هدفين لهدف، ضمن حساب الجولة الثانية من منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2021.

المباراة التي جرت مساء الخميس؛ بدأها ناشئو ليبيا مهاجمين، مهددين في الشوط الأول مرمى الحارس التونسي وسيم المغزاوي في أكثر من مناسبة، فضلا على أن لاعبي ليبيا لم يستغلوا الفرص السانحة للتسجيل، لينتهي الشوط الأول سليًا بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب تونس من افتتاح النتيجة عند الدقيقة (55)، وذلك عن طريق تسديدة صوبها لاعبه فراس المهدواني، في حين استطاع منتخب ليبيا تعديل النتيجة في الدقيقة (74)، بواسطة عبد الميسر بوشيبة، بينما أمضى منتخب تونس هدفه الثاني في الوقت القاتل، وذلك بواسطة محمد الناصر الطرابلسي. (وال – تونس ) س أ / ر ت

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