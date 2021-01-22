بلعم أفضل لاعب في لقاء ليبيا والكونغو الديمقراطية

دوالا 22 يناير 2021 (وال)-تحصل لاعب المنتخب الليبي عبد الله بلعم على جائزة أفضل لاعب في لقاء منتخب ليبيا ونظيره الكونغو الديمقراطية، والمندرجة ضمن حساب بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين الشان.

هذا وجاء اختيار بلعم البالغ من العمر 23 ربيعًا، بعد أن قدم اللاعب مردودًا طيبًا، ومستوى قوي في اللقاء، تمثل في صناعته للكرات البينية وتمويل الخط الأمامي بالكرات، إضافة إلى افتكاكه للكرات من المنتخب الخصم في أكثر من مناسبة.

هذا وكان بروز بلعم لاعب الأهلي طرابلس ملفت للنظر طوال شوطي المباراة، قبل أن يخرج مُصابًا من أرضية الملعب، وعند خروجه تمكن منتخب الكونغو الديمقراطية من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل. (وال-دوالا) س أ / ر ت

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