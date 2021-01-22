سلة الأهلي بنغازي تنجح في التعاقد مع اللاعب عبد الحميد الشطيطي “جو “

بنغازي 22 يناير 2021 (وال)-نجحت إدارة النادي الأهلي بنغازي في ضم لاعب كرة السلة عبد الحميد الشطيطي قادمًا إليه من صفوف الهلال، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد.

وجاء هذا العقد المبرم بين الطرفين مساء الخميس، بعد عدة مفاوضات تكللت بنجاح، هذا وينص انتقال اللاعب بموجب عقد انتقال حر موسمًا واحدًا قابل للتجديد.

ويشغل ” جو ” كما يحلو للجمهور الرياضي تسميته والبالغ من العمر (23) ربيعًا، مركز (4) و (5)، خلال الموسم التي لعبها في الفئات السنية أو مع فئة الكبار مستويات طيبة نالت إعجاب متابعي السلة.

هذا ويعد اللاعب من أبناء خالد بن الوليد، حيث أشرف على تدريباته أولاً الراحل محمد عيسى، بعدها انتقل إلى صفوف فريق النصر حتى تدرج إلى الفريق الأول، ومن ثم إلى سلة الهلال على سبيل الإعارة، ليختار هذا الموسم الأهلي محطة جديدة له. (وال- بنغازي) س أ / ر ت

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