“التومي” يفتتح مشواره مع “الوفاق اجدابيا” بـ”وعود الصعود للممتاز”

استقبل نادي “الوفاق اجدابيا” المدرب زياد التومي، ومدرب الحراس علي بن اعتيقه، داخل أسوار النادي لخوض أول مران للفريق.

ورحّب “التومي” بالجميع، وتحدث عن خطته التي سيضعها بهدف المنافسة وتحقيق طموح نادي “الوفاق اجدابيا”، وهو الصعود إلى الدوري الممتاز.

وعمل “التومي” سابقًا في العديد من الأندية الليبية منها “الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي ودارنس”، ويعرف الكرة الليبية جيدًا.

وتعمل الأندية الليبية، خلال الفترة الماضية، على التعاقد مع المدربين واللاعبين؛ لتدعيم صفوفها قبل انطلاق المسابقات الرياضية في شهر يناير الحالي.

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