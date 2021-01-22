النصر يضم المهاجم السنغالي “تالا نداي” قادمًا من طلائع الجيش المصري

بنغازي 22 يناير 2021 (وال)-أعلنت إدارة نادي النصر حامل لقب الدوري الليبي الممتاز، عن ضم المهاجم السنغالي “تالا نداي” قادمًا من نادي طلائع الجيش المصري، لتعزيز صفوف الفريق للموسم الرياضي الجديد.

هذا وكانت إدارة النادي قد تعاقدت في وقت سابق مع متوسط الميدان خطّاب النجار، لاعب نادي التحدي سابقًا من بعدها انتقل للهلال هذا موسم ومنها إلى النصر، إلى جانب التعاقد مع لاعب الوسط مروان سوانقا لمدة موسمين قادمًا من صفوف نادي الاتحاد. (وال-بنغازي) ر ت

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