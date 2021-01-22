اخبار الرياضة

برشلونة يتجاوز كورنيا بصعوبة في كأس الملك

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل برشلونة الى الدور الـ 16 من كأس الملك بعدما تجاوز كورنيا الناشط في دوري الدجة الثانية الاسباني لحساب الدور 32.

وكان أداء برشلونة متخبطا في المباراة حيث ضيع ركلتي جزاء عن طريق ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبلي لتمتد المباراة إلى اشواط اضافية استطاع من خلالها الفريق الكتالوني تحقيق الفوز بثنائية عثمان ديمبلي في الدقيقة 92، ومارتن برايت وايت في الدقيقة 102.

وأثار التأهل الصعب للبلوغرانا غضب المدرب رونالد كومان الذي عبر عن استيائه من إهدار ركلات الجزاء وأكد أن النادي سيقدم تظلما بسبب إقصاء ميسي في نهائي السوبر حتى يعود النجم الأرجنتيني في اقرب وقت ممكن

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك