برشلونة يتجاوز كورنيا بصعوبة في كأس الملك

تأهل برشلونة الى الدور الـ 16 من كأس الملك بعدما تجاوز كورنيا الناشط في دوري الدجة الثانية الاسباني لحساب الدور 32.

وكان أداء برشلونة متخبطا في المباراة حيث ضيع ركلتي جزاء عن طريق ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبلي لتمتد المباراة إلى اشواط اضافية استطاع من خلالها الفريق الكتالوني تحقيق الفوز بثنائية عثمان ديمبلي في الدقيقة 92، ومارتن برايت وايت في الدقيقة 102.

وأثار التأهل الصعب للبلوغرانا غضب المدرب رونالد كومان الذي عبر عن استيائه من إهدار ركلات الجزاء وأكد أن النادي سيقدم تظلما بسبب إقصاء ميسي في نهائي السوبر حتى يعود النجم الأرجنتيني في اقرب وقت ممكن

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