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مارسيليا يضم ميليك على سبيل الإعارة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي الخميس في بيان رسمي نشره النادي عبر تويتر تعاقد الفريق مع مهاجم نابولي أركاديوش ميليك.

ويسعى مارسيليا من خلال هذا التعاقد الى تدعيم خط الهجوم لتحسين وضعه في الدوري ، وانتقل ميليك الى الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع خيار الشراء، وسيستفيد نابولي بمبلغ 8 ملايين يورو مع 4 ملايين أخرى كحوافز، إضافة إلى 20% من عائد بيع اللاعب مستقبلا.

وأعلم مارسيليا أن ميليك سيرتدي الرقم 19 ، ومن جهته عبر اللاعب عن سعادته وفخره للانتقال لأحد أكثر الاندية عراقة في أوروبا حسب وصفه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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