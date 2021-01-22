مارسيليا يضم ميليك على سبيل الإعارة

أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي الخميس في بيان رسمي نشره النادي عبر تويتر تعاقد الفريق مع مهاجم نابولي أركاديوش ميليك.

ويسعى مارسيليا من خلال هذا التعاقد الى تدعيم خط الهجوم لتحسين وضعه في الدوري ، وانتقل ميليك الى الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع خيار الشراء، وسيستفيد نابولي بمبلغ 8 ملايين يورو مع 4 ملايين أخرى كحوافز، إضافة إلى 20% من عائد بيع اللاعب مستقبلا.

وأعلم مارسيليا أن ميليك سيرتدي الرقم 19 ، ومن جهته عبر اللاعب عن سعادته وفخره للانتقال لأحد أكثر الاندية عراقة في أوروبا حسب وصفه.

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