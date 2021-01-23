قرعة الدوري الليبي لكرة السلة تشهد مباريات مثيرة

بنغازي 23 يناير 2021 ( وال ) سحبت بقناة ليبيا الرياضية في مدينة بنغازي، مراسم قرعة الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد 20 / 21 ، وذلك بحضور عدد من مندوبي الأندية المشاركة، التي تقرر انطلاقته في الـ 11 من شهر فبراير المقبل.

دوري السلة الليبي هذا العام، يتكون من عشرة فرق، قسمت إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق ( الأهلي طرابلس، الاتحاد، اليرموك، والمدينة )، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق كل من ( النصر، والأهلي بنغازي، والهلال، والتحدي، والمروج، والسلفيوم ).

وينص نظام البطولة ( للباسكت الليبي ) لهذا الموسم، صعود ستة فرق للدور السداسي، هذا ويتأهل الأول والثانية من المجموعة الأولى، بينما يتأهل للسداسي من المجموعة الثانية الفرق الثلاثة الأولى، على أن يكتمل السداسي بلعب مباراة فاصلة بين ثالث المجموعة الأولى ورابع المجموعة الثانية.

وأسفرت القرعة التي أقيمت – أمس الجمعة – عن مواجهات مثيرة قوية في الجولة الأولى، على مستوى المجموعتين، حيث تحتضن قاعة طرابلس الكبرى في الجولة الأولى، لفرق المجموعة الأولى مبارتين، وفيها الأهلي طرابلس يقابل الاتحاد، واليرموك يتبارى مع المدينة.

وستكون مباريات الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية كالتالي :النصر حامل لقب آخر نسخة يواجه الأهلي بنغازي، والهلال يلاعب السلفيوم، وتختتم مباريات الأسبوع الأولى بلقاء المروج والتحدي. (وال ـ بنغازي) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال