مجلس الانضباط بالكاف يرفض طعن اتحاد الكرة

رفض مجلس الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الطعن الذي تقدم به اتحاد الكرة بعد أن قدم احتجاجا على عدد تبديلات اللاعبين التي قام بها منتخب غينيا الاستوائية.

وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات الأمم الإفريقية في شهر نوفمبر الماضي.

ونشر الكاف في موقعه الرسمي رفض الطعن الذي تقدم به اتحاد الكرة حول إشراك لاعب غير مصرح به خلال المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني وغينيا الاستوائية والتي أقيمت في القاهرة في 11 نوفمبر 2020.

وأشار اتحاد ليبيا لكرة القدم في احتجاجه إلى أن فريق غينيا الاستوائية استفاد من 4 فرص تبديل بدلاً من 3 على النحو المنصوص عليه في توجيهات “كاف” بروتوكول كوفيد – 19 لكأس الأمم الإفريقية 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار