طائرة السويحلي تفوز في ديربي مصراتة

فاز فريق السويحلي للكرة الطائرة في ديربي مدينة مصراتة على فريق الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط لشوط في دوري الكرة الطائرة للمنطقة الثانية.

المباراة التي أقيمت بصالة مصراتة للألعاب الرياضية، شهدت تنافسا قويا وجاءت نتائج الأشواط الأربعة كالتالي: حيث تقدم السويحلي بالشوط الأول 25-20 ثم عدل الاتحاد المصراتي النتيجة بفوزه 25-17 ثم حسم السويحلي الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-17 و25-19.

وبهذا الفوز واصل السويحلي صدارته ليصبح برصيد 12 نقطة فيما بقي الاتحاد المصراتي في المركز الثاني برصيده 9 نقاط.

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