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الدوري الممتاز ينطلق بديربي الجبل والمنطقة الغربية

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

ينطلق يوم الاثنين المقبل الدوري الممتاز لكرة القدم بديربي الجبل، والذي سيلتقي فيه الصداقة بشحات الأخضر بينما يستقبل الأولمبي بالزاوية جاره رفيق صرمان.

وإليكم جدول مباريات الأسبوع الأول:
المجموعة الأولى:
الاثنين 25-1-2012
التعاون – خليج سرت بملعب أجدابيا الساعة 15:00
الصداقة – الأخضر بملعب شحات الساعة 15:00
الثلاثاء 26-1-2021دارنس – شباب الجبل بملعب طبرق الساعة 15:00
التحدي – الأنوار بملعب بنينا الساعة 15:00

بينما تأجلت مباراتا:
الأهلي بنغازي – الهلال
النصر – نجوم أجدابيا

المجموعة الثانية:
الاثنين 25-1-2012
الأولمبي – رفيق بملعب الزاوية 15:30
الشط – الاتحاد المصراتي بملعب طرابلس 15:30
الثلاثاء 26-1-2021
أبوسليم – الوحدة بملعب طرابلس 15:30

بينما تأجلت مباريات:
الاتحاد – الخمس
السويحلي – المدينة
الأهلي طرابلس – المحلة

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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