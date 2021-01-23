منتخب المحليين يُكثّف استعداداته لمباراة الكونغو برازافيل

بنقطتيْن من مباراتين؛ يستعدّ المنتخب الوطني للاعبين المحليين لمباراته الثالثة والحاسمة أمام الكونغو برازفيل، في الجولة الثالثة من “الشان”.

وأظهر المنتخب الوطني شخصيةً قويةً، في مباراته الماضية، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، المرّشح للعبور للدور الثاني والمنافسة على اللقب، ولولا الهدف القاتل الذي جاء في الدقيقة الـ 93؛ لكان المنتخب الوطني قد خطف نقاط الفوز وعزّز من حظوظه في التأهّل للدور القادم.

وسيكون الفوز، ولا بديل سواه، هدف “المهدي وزملاؤه” في مباراة الكونغو برازفيل، مساء الاثنين القادم، فالتعادل أو الخسارة تعني مُغادرة “الفرسان” من الدور الأول.

وبدأ استيعاب اللاعبين للرسم التكتيكي الجديد بقيادة المدرب زوران فيليبوفيتش، يتضح في الجولة الماضية؛ على أمل أن تكون الأمور أفضل في المباراة القادمة، وينتزع المنتخب إحدى البطاقتين المؤهّلتين للدور القادم.

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