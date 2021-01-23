“كورونا” يُباغت “زيدان” قبل مُواجهة “ديبورتيفو ألافيس”

أعلن “ريال مدريد” إصابة ، زين الدين زيدان، بفيروس “كورونا” قبل المباراة المهمّة للفريق أمام “ديبورتيفو ألافيس”، في الدوري الإسباني.

وسيخضع “زيدان” للحجر الصحي، تماشيًا مع البروتوكول الصحي الذي تتبعه وزارة الصحة الإسبانية.

ويدخل “ريال مدريد” المباراة، ويمتلك في رصيده 37 نقطة،بفارق سبعة نقاط عن جاره “أتلتيكو مدريد”، المتصدر ممّا يعني أن الخسارة أو التعادل بالنسبة لـ”الملكي”، ستعقد من وضعيته في الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

ويمرّ “زيدان” بفترة صعبة رفقة “ريال مدريد”، بسبب سوء النتائج مما جعله مُهدّدًا بفقدان منصبه في أي لحظة إن استمر الوضع على ما هو عليه.

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