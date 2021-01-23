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“كورونا” يُباغت “زيدان” قبل مُواجهة “ديبورتيفو ألافيس”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن “ريال مدريد” إصابة ، زين الدين زيدان، بفيروس “كورونا” قبل المباراة المهمّة للفريق أمام “ديبورتيفو ألافيس”، في الدوري الإسباني.

وسيخضع “زيدان” للحجر الصحي، تماشيًا مع البروتوكول الصحي الذي تتبعه وزارة الصحة الإسبانية.

ويدخل “ريال مدريد” المباراة، ويمتلك في رصيده 37 نقطة،بفارق سبعة نقاط عن جاره “أتلتيكو مدريد”، المتصدر ممّا يعني أن الخسارة أو التعادل بالنسبة لـ”الملكي”، ستعقد من وضعيته في الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

ويمرّ “زيدان” بفترة صعبة رفقة “ريال مدريد”، بسبب سوء النتائج مما جعله مُهدّدًا بفقدان منصبه في أي لحظة إن استمر الوضع على ما هو عليه.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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