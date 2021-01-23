بعد توقف طويل.. عجلة دوري كرة السلة تعُود للدوران

تقرير 218

تعود عجلة دوري كرة السلة للدوران مُجدّدًا في الـ11 من شهر فبراير القادم، بعد قرار اتحاد الرياضة، الخاص بتأجيله لأسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الأندية للاستعداد جيدًا، بعد توقف الدوري لأكثر من عام ونصف.

وسينطلق الدوري، في مرحلته الأولى، على مجموعتين، حيث يلتقي “الاتحاد” نظيره “الأهلي طرابلس”، في الديربي، ويُواجه “اليرموك”، “المدينة”، ضمن مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الأولى.

أمّا في المجموعة الثانية، فيفتتح الدوري بمباراة الديربي بين فريقيْ “الأهلي بنغازي” و”النصر”، ويُواجه “الهلال”، الوافد الجديد “السلفيوم”، ويلتقي “التحدي”، فريق “المروج”، الطامح للمُنافسة على اللقب.

وينتظر اللاعبون والمدرّبون والجمهور الرياضي انتظام الدوري واختتامه في موعده، بعد فترة طويلة من التوقف، وستُقام نهائيات الدوري هذا العام، على مرحلتين؛ الأولى في طرابلس، بينما سيكون الختام في بنغازي.

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