في حفل بهيج.. تكريم الفرق المُشاركة ببطولة “السلام” الوُدّية

‬نظّمت اللجنة المُشرفة على بطولة “السلام” التنشيطية، احتفالية بقاعة الاجتماعات بفندق “تيبستي”، في مدينة بنغازي.

وجاءت الاحتفالية تكريمًا للفرق التي شاركت في البطولة، والجهات التي دعمت المسابقة.

وشهدت الاحتفالية حضور اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، وعدد من رؤساء أندية بنغازي ومندوبين عن الفرق التي شاركت في البطولة التنشيطية.

وبدأت الاحتفالية بكلمات ترحيبية من أندية بنغازي وكلمات لمندوبي “خليج سرت والشط”.

وشهدت الاحتفالية تقديم الدروع للأندية، التي شاركت في نجاح البطولة وسط بهجة عمّت الجميع، خاصةً أن هدف البطولة كان لمّ الشمل، والدعوة للسلام بعيدًا عن التنافُس والتتويج بالألقاب.

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