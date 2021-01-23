بطموحٍ كبيرٍ.. “شباب الجبل” يستعدّ لمغامرة “الممتاز”

يستعدّ فريق “شباب الجبل” لبداية الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم، الذي سينطلق في 25 يناير الحالي، من خلال تدريبات مُكثّفة تضمّ لاعبيه السابقين، والمنتدبين حديثًا.

وكان فريق “شباب الجبل” المُنضمّ في السنوات الأخيرة لـ”الممتاز”، رقمًا صعبًا بنتائجه التي أحرجت العديد من المُنافسين ويطمح في أن تكون مشاركته في الموسم الجديد فعّالة أكثر من السابقة.

انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في هذا التوقيت الضيق؛ أمرٌ جعل الأندية تستعدّ بسرعة كبيرة لكن الجميع مُضطرٌ للتأقلم، حتى تسير الأمور على خير ما يرام، ويعود اللاعبون إلى الملاعب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية