اختتام ناجح لبطولة السلام الودية لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اختتمت في مدينة بنغازي بطولة السلام لكرة القدم والتي شهدت مشاركة عدة فرق من الدوري الليبي الممتاز .

وشارك في البطولة ستة أندية هي الأهلي بنغازي، و النصر، والشط، والهلال، والتحدي، وخليج سرت .

ولعبت الفرق ثلاث مباريات على أرضية ملعب شهداء بنينا، بدأت بمواجهة حقق فيها النادي الأهلي بنغازي الفوز على خليج سرت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتواصلت بفوز النصر على الشط هدفين مقابل هدف، واختتمت بتفوق الهلال على جاره التحدي هداف مقابل لا شئ.

وكان الهدف من البطولة هو لم الشمل والدعوة للسلام، واستعدادا لانطلاق الدوري الممتاز المنتظر انطلاقه منتصف الأسبوع المقبل .

ونظمت اللجنة المشرفة على البطولة احتفاليه أمس الأول الخميس كرمت من خلالها الأندية المشاركة، وقدمت دروع تذكاريه لناديي الشط وخليج سرت لإصرارهم على المشاركة في هذه البطولة بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم.