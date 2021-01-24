بنغازي .. تواصل الدورة التدريبية في التكوين العام لمدربي الأكاديميات والناشئين بالأندية

بنغازي 24 يناير 2021 (وال)- تتواصل بنجاح في نادي الهلال الرياضي، الدورة التمهيدية في التكوين العام لمدربي الأكاديميات ومدربي الناشئين بالأندية، في مجال: طب الرياضي، وإعداد بدني، ومهارات سلوكيات تربوية.

هذا وتستمر الدورة التدريبية التي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بنغازي بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الليبية بمنطقة الشرقية، حتى الرابع من شهر فبراير.

وقد شهد الأسبوع الثاني من الدورة؛ إلقاء محاضرتين الأولى ألقاها الدكتور عبد العزيز أمديقش بعنوان أسس التدريب الرياضي الأحمال التدريبية، والمحاضرة الثانية بعنوان “التغذية للناشئين قبل وأثناء وبعد المنافسة، ألقاها الدكتور حاتم الشحومي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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