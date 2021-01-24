بسبب الإصابة.. دي بروين يغيب عن السيتي

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن لاعب خط الوسط البلجيكي كيفين دي بروين سيغيب عن فريقه لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع بسبب الإصابة.

وغادر النجم البلجيكي مباراة فريقه السيتي أمام أستون فيلا في الدقيقة 60 بعدما شعر بآلام في العضلة.

ولن يكون دي بروين متاحا بالنسبة لغوارديولا في مجموعة من المباريات الهامة الفترة القادمة ومن بينها مواجهات أمام ليفربول وتوتنهام.

وأصبح دي بروين ثاني لاعب أساسي يغيب عن تشكيلة السيتي حيث أعلن الأرجنتيني أغويرو بدوره عن إصابته بفيروس كورونا في الساعات القليلة الماضية.

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