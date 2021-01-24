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بسبب الإصابة.. دي بروين يغيب عن السيتي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن لاعب خط الوسط البلجيكي كيفين دي بروين سيغيب عن فريقه لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع بسبب الإصابة.

وغادر النجم البلجيكي مباراة فريقه السيتي أمام أستون فيلا في الدقيقة 60 بعدما شعر بآلام في العضلة.

ولن يكون دي بروين متاحا بالنسبة لغوارديولا في مجموعة من المباريات الهامة الفترة القادمة ومن بينها مواجهات أمام ليفربول وتوتنهام.

وأصبح دي بروين ثاني لاعب أساسي يغيب عن تشكيلة السيتي حيث أعلن الأرجنتيني أغويرو بدوره عن إصابته بفيروس كورونا في الساعات القليلة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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