الدوري الإسباني:”النصيري” يقود إشبيلية للمركز الثالث و “بيتيس” ينتفض ليعادل “سوسيداد”

سجل اللاعب المغربي مهاجم “إشبيلية” يوسف النصيري، ثاني ثلاثية له في “4” مباريات ليقود فريقه لفوز كبير بنتيجة 3-صفر على ضيفه “قادش” والتقدم إلى لمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف “النصيري” الأول في الدقيقة “35” بعد متابعة لتسديدة زميله “سوسو” التي ارتدت من القائم الأيمن لمرمى “قادش”وبعدها بوقت قصير ضاعف النتيجة برأسية بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها أيضاً اللاعب “سوسو”.

وأكمل النصيري ثلاثيته في الشوط الثاني، بعدما استغل إبعاد خاطىء للكرة من طرف مدافع “قادش”، “ماركو بارو” من داخل منطقة الجزاء ليقفز أعلى من مدافع آخر واضعاً الكرة برأسية أخرى في الشباك، فيما ألغى حكم المباراة هدفاً رابعاً للنصيري بداعي التسلل.

وتصدر النصيري بهذا “الهاتريك” قائمة هدافي الدوري الأسباني برصيد “12” هدفاً متقدماً بفارق هدف واحد عن مهاجم أتليتيكو مدريد لويس سواريز وقائد برشلونة ليونيل ميسي.

وتقدم اشبيلية بعد هذا الفوز للمركز الثالث برصيد “36” نقطة من “19” مباراة، متفوقاً بفارق نقطتين على برشلونة، وفياريال، بينما ظل قادش في المركز التاسع برصيد “24” نقطة من “20” مباراة.

وقلب “ريال بيتيس”، تأخره بهدفين مسجلاً التعادل 2-2 مع مضيفه ريال سوسيداد عندما سجل “خواكين”هدفاً وأضاف ثانياً في الدقائق الأخيرة، فيما تعادل فياريال سلبياً على أرض “ويسكا”.

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