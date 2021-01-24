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“هاتريك النصيري” يقود إشبيلية للفوز على قاديش

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق إشبيلية فوزا مستحقا على حساب ضيفه قاديش على أرضية ملعبه رامون سانشيز بيزخوان لحساب الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وحسم الفريق الأندلسي المباراة بثلاثية دون رد، وجاءت جميع الأهداف بإمضاء المغربي يوسف النصيري في الدقائق الخامسة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والثانية والستين ليقود فريقه لفوز مستحق على حساب قاديش الذي استطاع الإطاحة بريال مدريد وبرشلونة في الليغا.

وبهذا الفوز، رفع إشبيلية ترتيبه للمركز الثالث مؤقتا برصيد ست وثلاثين نقطة بينما تجمد رصيد قاديش عند أربع وعشرين نقطة في المركز التاسع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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