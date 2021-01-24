الطلائع رقدالين يتأهل لتصفيات الصعود للدرجة الأولى

حسم فريق الطلائع في رقدالين تأهله إلى مرحلة تصفيات الصعود لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم كمتصدر لمجموعة المنطقة الغربية وذلك بعد فوزه في آخر مبارياته على فريق الانتصار في العجيلات بهدفين دون مقابل.

وأحرز هدفي فهود رقدالين كل من اللاعبين ناجي مادي ومراد علي وكان بإمكان أبناء المدرب واللاعب الدولي السابق “لطفي قريميل” تحقيق فوز كبير على فريق الانتصار لولا التسرع وسوء الحظ.

وبهذا الفوز سيخوض الطلائع مجددا رحلة الصعود إلى الدرجة الأولى والتي يأمل هذه المرة أن يحالفه النجاح في منافساتها حتى يحقق أحلام جمهوره ومحبي غلالته الذهبية في الاقتراب أكثر من دائرة اللعب مع الكبار بدوري الأضواء.

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