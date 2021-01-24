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منتخب المحليين في اختبار حاسِم أمام الكونغو برازافيل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يضع المنتخب الوطني للمحليين اللمسات الأخيرة تأهباً لمباراته المرتقبة أمام الكونغو برازافيل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأحرز المنتخب التعادل في أول مباراتين أمام منتخبات النيجر والكونغو الديمقراطية ويحتاج إلى الفوز لتحقيق التأهل للدور القادم.

تاريخيا، تمتلك ليبيا روح الانتصار على الكونغو برازافيل وحدث ذلك في عام 2014 عندما كان المنتخب فاقدا للنتيجة أمام هذا المنافس واستطاع الرجوع في النتيجة وتحقيق التعادل الذي أهله للدور الثاني.

ويدخل منتخب الكونغو برازافيل المباراة وفي جعبته نقطة واحدة حصدها في الجولة الماضية أمام النيجر ما يعني أنه يحتاج للفوز ولخدمة من الكونغو الديمقراطية في مباراتها أمام النيجر.

مهمة صعبة على الفرسان لكن زملاء المهدي عقدوا العزم على تحقيق الفوز والخروج بورقة التأهل للدور الثاني من البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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